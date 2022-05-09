الخارجية الإيرانية: التوصل لاتفاق نووي ممكن بشرط واحد!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 11:42 صباحًا

تتعثرّ العودة الى طاولة المفاوضات بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي الايراني بعدد من العقبات، ولا تزال طاولة فيينا فارغة تنتظر رجوع الدول الكبرى الى التفاوض من جديد.

في هذا الإطار، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة الأميركية قرارها وردت على النقاط المتبقية في المحادثات النووية، فيمكن وقتها التوصل لاتفاق نووي.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين قال زاده: “زيارة منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية، “إنريكي مورا” إلى طهران تؤكد أننا ما زلنا نواصل المحادثات بالطريقة الصحيحة”.

وأشار الى أنه “كانت هناك إجراءات لواشنطن تخالف التوقعات، وأميركا غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وعليها إعادة حقوق الشعب الإيراني، وبدءًا من يوم غد نحن مستعدون لتوقيع الاتفاق إذا كانت واشنطن جادة”.

واذ اعتبر أنّ “ما يحدث في فيينا يتعلق بقرارات الولايات المتحدة، وقد وصلت إيران مع مجموعة 4+1 إلى التوافق المطلوب” ذكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية أنّ”الفقرة الأخيرة قرارها بيد واشنطن فقط، ونحن لا ننتظر أن تقدم أمريكا هدية للشعب الإيراني، بل أن تعيد حقوق الشعب الإيراني، وما أن تنفذ ذلك فسوف يتم التوقيع على الاتفاق فورا”.

الى ذلك، طالب المسؤول الايراني واشنطن بأن تعود إلى الاتفاق النووي وقال: “بعدها نتحقق من عودتها الصادقة والحقيقة إلى الاتفاق وهناك من يسعى بقيادة الولايات المتحدة لشن حرب إعلامية على إيران”.

وذكر: “زيارة مورا إلى إيران تؤكد أن المفاوضات تسير في الخطوات الصحيحة وإذا اتخذت أميركا قرارها وردت على النقاط المتبقية يمكن التوصل لاتفاق”.