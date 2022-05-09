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محافظ بابل يوضح حقيقة هروب مجموعة سجناء في المحافظة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال منديل في تصريح للسومرية نيوز، إنه "لا توجد اي حالات او محاولة هروب لسجناء في بابل".

وأضاف، "هناك حالات مرضية وتسمم اصاب بعض الموقوفين وتم نقلهم الى المستفى لتلقي العلاج، مؤكدا أن الموقف جيد ولا يوجد أي هروب".


وفي وقت سابق، تداولت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده إحباط مخطط لتهريب محكومين بالإعدام من سجن الكفل بالحلة، قبل ان ينفي محافظ بابل هذه الانباء ويفند مزاعم الهروب.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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