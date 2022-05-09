انت الان تتابع خبر محافظ بابل يوضح حقيقة هروب مجموعة سجناء في المحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال منديل في تصريح للسومرية نيوز، إنه "لا توجد اي حالات او محاولة هروب لسجناء في بابل".

وأضاف، "هناك حالات مرضية وتسمم اصاب بعض الموقوفين وتم نقلهم الى المستفى لتلقي العلاج، مؤكدا أن الموقف جيد ولا يوجد أي هروب".



وفي وقت سابق، تداولت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده إحباط مخطط لتهريب محكومين بالإعدام من سجن الكفل بالحلة، قبل ان ينفي محافظ بابل هذه الانباء ويفند مزاعم الهروب.