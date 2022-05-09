انت الان تتابع خبر أرض الرافدين يزداد عطشها.. توضيحٌ لأبرز مسببات 'شح المياه' في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - منظرٌ حزينٌ لدجلة!

وتسبب الجفاف بهلاك أبرز موارد العراق المائية، وفي مقدمتها بحيرتي حمرين وساوة.. جفافٌ بات يهدد العراقيين بأن كنوز بلاد الرافدين في طريقها للتلافي شيئا فشيئا، فما غفل عنه الإرهاب قد لا يغفل عنه مخربو الداخل، وبالتالي سيكون جفاف "حمرين وساوة" ما هو إلا بداية الطريق الذي سيفترش مجددا أمام ذلك الشاب المتلاعب فوق أنغام دجلة الحزينة.





وتفاعل ناشطون ومدونون عراقيون مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يعبر نهر دجلة راكضاً من دون أن تغمره المياه، ما يظهر الجفاف غير المسبوق الذي حصل في النهر.

البحثُ في الأسباب!

وشهد العراق مؤخراً، تراجعاً كبيراً في مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية، مما دفع بمنظمات حقوقية ونقابات إلى التحذير من آثار كبيرة على القطاع الزراعي واحتمال توقف بعض محطات مياه الشرب في تلك المحافظات. وشهد العراق مؤخراً، تراجعاً كبيراً في مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية، مما دفع بمنظمات حقوقية ونقابات إلى التحذير من آثار كبيرة على القطاع الزراعي واحتمال توقف بعض محطات مياه الشرب في تلك المحافظات. سبب هذه المشكلات في شح المياه، هو سياسة تركيا وإيران، وخصوصاً الأخيرة.. هذا ما يؤكده المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حاتم حميد، حين شدد على إيجاد الحلول لـ "شح المياه" في العراق. ويقول حميد في حديث للسومرية إن "هناك مشكلات مع دول المنبع بخصوص الإطلاقات المائية، وخاصة مع إيران"، لافتاً إلى أن "شح المياه ليس في العراق فحسب، إنما هو موجود في تركيا وسوريا وإيران أيضاً". ويضيف حميد قائلاً: "في مثل هذه الظروف، يجب أن تكون هناك اجتماعات متواصلة لغرض وضع المشكلات على الطولة، وإيجاد الحلول لها".

تحذيرات من القادم!

وتصاعدت حدة التحذيرات في العراق، من جفاف البحيرات والمسطحات المائية، وسط انخفاض تدفق المياه من دول الجوار، وذلك بعد جفاف بحيرة ساوة والملقبة بـ"لؤلؤة الصحراء"، في محافظة المثنى بشكل تام، وهو ما أثار ضجة واسعة. وتصاعدت حدة التحذيرات في العراق، من جفاف البحيرات والمسطحات المائية، وسط انخفاض تدفق المياه من دول الجوار، وذلك بعد جفاف بحيرة ساوة والملقبة بـ"لؤلؤة الصحراء"، في محافظة المثنى بشكل تام، وهو ما أثار ضجة واسعة. "التجاوزات مشكلة أخرى نواجهها"، هذا ما يقوله الخبير البيئي حسن مهدي، حين كشف أسباباً أخرى أدت إلى تضرر البحيرات في المحافظات الجنوبية. مهدي ذكر في حديثه لـ السومرية، أن "من المشكلات التي نواجهها، هي قيام الفلاحين بإنشاء بحيرات أسماك متجاوزة تؤثر على سير الخطة الصيفية وخاصة المقبلة". وتعد بحيرة ساوة التي يبلغ طولها 4.47 كيلومترات وعرضها 1.77 كيلومتر، من البحيرات المغلقة، وليس فيها مصادر مياه من الأنهر، فهي تتزود من المياه الجوفية وتتغذى بالدرجة الأساس على الترشيحات من نهر الفرات، فهي بحيرة ملحية طبيعية.