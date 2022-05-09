أبرز 7 تصريحات لبوتين خلال عرض النصر في موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلال العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء بموسكو اليوم الاثنين إحياء للذكرى الـ77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وفيما يلي أبرز نقاطها.



مقاتلو دونباس وجنود الجيش الروسي يقاتلون من أجل الوطن والمستقبل، وفي أرضهم حيث حارب أسلافهم معشر الأعداء.

روسيا كانت تدعو الغرب إلى حوار نزيه لكن دول الناتو لم ترغب في سماعها، وبدأ الحلف الزحف عسكريا إلى مناطق جوار روسيا، وكانت هناك استعدادات لشن هجوم على شبه جزيرة القرم.

الصدام مع النازيين الجدد كان أمرا لا مفر منه وروسيا صدت العدوان بتحرك استباقي وكان ذلك هو القرار الصائب الوحيد.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت الولايات المتحدة تتحدث عن "فرادتها"، مهينة ليس العالم بأسره فحسب بل ومن يدور في فلكها وهم قبلوا ذلك بخنوع.

نحن بلد مختلف ولن نتخلى أبدا عن حب الوطن والإيمان والقيم التقليدية واحترام جميع الشعوب والثقافات.

(مخاطبا قدامى المحاربين الأمريكيين الذين أرادوا حضور العرض في موسكو لكنهم منعوا من القدوم) أريد أن يعرفوا – نحن نفتخر بمآثركم.

مصرع كل جندي أو ضابط مأساة بالنسبة لنا جميعا وخسارة لا تعوض لذويهم، ونبذل قصارى الجهد لمساعدة أسر وأطفال العسكريين الذين سقطوا.