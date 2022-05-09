الرئيس الأوكراني: لن ندع روسيا "تستأثر بالانتصار" على النازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لن تدع روسيا "تستأثر بالانتصار على النازية" في 1945، في وقت تنظم روسيا عرضاً عسكرياً ضخماً احتفالاً بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.



وقال زيلينسكي في رسالة فيديو يظهر فيها في العاصمة كييف: "نعتز بأسلافنا الذين هزموا النازية مع شعوب أخرى في إطار التحالف ضد هتلر"، مضيفاً "انتصرنا آنذاك وسننتصر الآن" في إشارة إلى هجوم روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير (شباط).

بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لـ"يوم النصر" على ألمانيا النازية، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف القتال في أوكرانيا على الفور.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الإثنين: "أدعو الرئيس بوتين مرة أخرى إلى إنهاء الحرب على الفور، وسحب قواته من أوكرانيا، وبدء مفاوضات السلام، إننا نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا وسنواصل مساعدتها في فرض حقها في الدفاع عن النفس".

وتوقع ستولتنبرغ أن ينشر بوتين اليوم "الأكاذيب مرة أخرى عن الناتو والغرب ككل". ويعتزم بوتين إلقاء خطاب للأمة اليوم خلال عرض عسكري في موسكو بمناسبة "يوم النصر".