الرئيس الروسي: كان لابد من المواجهة في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، بالقوات الروسية في أوكرانيا، وذلك خلال عرض عسكري في موسكو.



وقال بوتين في الساحة الحمراء في موسكو إن "الجنود يقاتلون من أجل أمن روسيا في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا"، وأضاف أن "أوكرانيا سلحت نفسها بأسلحة حلف شمال الأطلسي، وبالتالي شكلت تهديداً لروسيا".

ويقام العرض بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ودافع بوتين في كلمته عن عمليات بلاده في أوكرانيا، وأكد أن المواجهة "كان لا مفر منها".

وقال: "المواجهة كان لا مفر منها، فالخطر كان يتزايد يوماً بعد يوم، وما فعلناه كان الحل الوحيد"، وأضاف "قدمنا مقترحات لضمانات أمنية، ولكنهم رفضوها، وهو ما يعني أنه كان لديهم خطط أخرى، وكانت هناك محاولات للحصول على أسلحة نووية".

وتعهد بوتين بدعم ذوي العسكريين الروس الذين قتلوا في الحرب.