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حلف ناتو يدعو الرئيس الروسي لإنهاء الحرب فوراً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

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بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لـ"يوم النصر" على ألمانيا النازية، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف القتال في أوكرانيا على الفور.

 

 

وقال ستولتنبرغ لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الإثنين: "أدعو الرئيس بوتين مرة أخرى إلى إنهاء الحرب على الفور، وسحب قواته من أوكرانيا، وبدء مفاوضات السلام، إننا نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا وسنواصل مساعدتها في فرض حقها في الدفاع عن النفس".

 

وتوقع ستولتنبرغ أن ينشر بوتين اليوم "الأكاذيب مرة أخرى عن الناتو والغرب ككل". ويعتزم بوتين إلقاء خطاب للأمة اليوم خلال عرض عسكري في موسكو بمناسبة "يوم النصر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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