شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، فلسطينيين من مخيم جنين في الضفة الغربية، للاشتباه في صلتهم بالهجوم على إلعاد قرب تل أبيب، والتي أدت لمقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مكان، اليوم الإثنين، أن "قوات الجيش اعتقلت في قرية رمانة غربي جنين مطلوبين بشبهة مساعدة مرتكبي اعتداء إلعاد، وبلغ إجمالي المعتقلين في قضايا أمنية خمسة عشرة"، مشيرة إلى اعتقالات أخرى في مخيم بلاطة، وفي قرى عايدة، وولاجة، وبيت ريما، وبلعين، وعزون، وقطنة، وحزما.