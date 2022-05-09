موسكو تلغي عرضاً جوياً في ذكرى الانتصار على النازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

ألغت روسيا عرضاً جوياً من العرض العسكري المقام في موسكو، بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.



وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الإثنين، إن "الجزء الجوي من العرض لن يقام بسبب الطقس".

وكان من المقرر في الأصل أن تشارك 77 طائرة ومروحية في العرض.

تحتفل روسيا اليوم الإثنين، بالذكرى الـ 77 لانتصارها على ألمانيا الهتلرية، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً طال انتظاره عن التطورات في الحرب ضد أوكرانيا.

وسيقام أيضاً عرض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو للاحتفال بالمناسبة، من المتوقع أن يشارك فيه حوالي 11 ألف جندي، مع دبابات ومعدات عسكرية أخرى.

وستشكل 8 طائرات مقاتلة الحرف "زد" في السماء، رمز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويرمز الحرف "زد" إلى عبارة روسية "ذا بوبيدو" والتي تعني " من أجل النصر".

ويعتبر الكرملين غزو أوكرانيا، والذي بدأ في 24 فبراير (شباط) الماضي "عملية عسكرية خاصة".

وكانت هناك تكهنات بأن بوتين قد يأمر اليوم الإثنين بتعبئة عامة أو جزئية للجنود، رغم أن الكرملين نفى الأمر وقال إنه "بلا معنى".

وعلى عكس السنوات السابقة، لن يحضر العرض هذا العام ضيوف زعماء أجانب.