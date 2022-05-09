الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليونان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإثنين، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان.



وكان ميتسوتاكيس قد وصل مساء أمس الأحد إلى دولة الإمارات استعدادا لبدءزيارة رسمية.

واليوم الإثنين جرت لضيف دولة الإمارات - لدى وصوله قصر الوطن - مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف وعُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات واليونان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.

ويرافق رئيس وزراء اليونان وفد يضم سبيدون أدونيس جورجاديس وزير التنمية والاستثمار وكونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة وباناجيوتيس ثيودوريكاكوس وزير حماية المواطن و أسيمينا غاغا وزير الصحة المناوب وديونيسيوس زويس سفير الجمهورية اليونانية لدى دولة الإمارات والدكتور أثناسيوس نتوكوس مستشار الأمن القومي بجانب عدد من كبار المسؤولين في اليونان.

وتعد هذه هي ثالث زيارة رسمية لميتسوتاكيس إلى الإمارات منذ توليه مهام منصبه في يوليو/تموز 2019، بعد زيارتين قام بها للبلاد في فبراير/شباط ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، تم في الأخيرة الاتفاق على إنشاء "شراكة استراتيجية" بين البلدين.

تأتي الزيارة بعد نحو 6 أسابيع من مباحثات هاتفية بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس وزراء اليونان في 18 مارس/ آذار الماضي، ضمن سلسلة مباحثات هاتفية عقدها الجانبان على مدار الفترة الماضية.

وتتوج زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان للإمارات، علاقات استراتيجية متنامية بين البلدين على أكثر من صعيد، تستهدف تعزيز التعاون الثنائي ودعم الاستقرار الإقليمي.