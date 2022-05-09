شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"النواب": الاقتصاد المصرى خرج أقوى من السابق أثناء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى خرج أقوى من السابق أثناء جائحة كورونا، وحقق نموا رغم تراجع جميع اقتصاديات دول العالم.

وأضاف "معيط" أثناء إلقاء البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023 بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي:" الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا غير موازين القوى العاملة، وامتد الأزمة لجميع دول العالم، إلا أننا لدينا ثقة فى الاقتصاد المصرى المدعو بالإصلاحات الاقتصادية".

وأشار إلى أنه تداعيات الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا كان لها أثارها على اعداد الموازنة المالية 22/23 ، مؤكدا أن مشروع الموازنة العامة قد أعد فى وقت الاقتصاد المصرى لمواجه تحديات كبري ساهمت فى وجود ضغوط ضخمة تسببت فى رفع السلع الغذائية والنقل والطاقة".

ويستهدف مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 190.6 مليار جنيه فى عام 2022/2023 والتى ستسمح بتمويل زيادة المعاشات بـ13% اعتبارا من أول إبريل 2022 وبشكل سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم.

إلى جانب التأكيد على استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة 310 مليار جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2021/2022.

كما تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى بـ61 مليار جنيه لتصل إلى 317 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه، والبحث العلمى بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

وبلغت مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، حيث تتضمن الموازنة 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ 8 مليارات و90 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

هذا بالإضافة إلى الاستمرار فى دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.