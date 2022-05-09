شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 43 اقتراحا برغبة من البرلمان للحكومة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الحكومة 43 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب عن تحسين المرافق والخدمات، ووافقت عليها لجنة الاقتراحات جميعها.

وتضمنت الاقتراحات برغبة، دعم مستشفيات مدينة المحلة الكبرى بالأجهزة المطلوبة وإصلاح أجهزة التكييف بمستشفى المبرة – محافظة الغربية، وإنشاء وحدة لعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة بنى سويف وإنشاء مستشفى حميات بمحافظة جنوب سيناء،ومعهد تمريض بقرية السلام (الكشح سابقًا) مركز دار السلام – محافظة سوهاج ورصف طريق ميت حلفا من الاتجاهين ابتداءً من نزلة الدائرى حتى عزبة أسما – مركز قليوب – محافظة القليوبية، وإنشاء فرع هيئة سلامة الغذاء بمدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.

كما تشمل، إنشاء مواقف خاصة للسيارات الأجرة والخاصة وتيسير حركة المرور داخل محافظة ورصف شارع المدارس وشارع مجمع الفاروق – كفر حميد – محافظة دمياط تيسير إجراءات إنشاء المدارس فى حالة وجود متبرع بالإضافة إلي موضوعات تتعلق بتعديل القرار الوزارى الصادر من وزارة التربية والتعليم رقم (247) لسنة 2011 بإصدار لائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية للمعاهد وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التعليم الفنى فى إقامة مشروعات وإنشاء مدرسة ثانوية بقرية الحامولى – مركز يوسف الصديق – محافظة الفيوم.

وضمت أيضا الاقتراحات، تفعيل الورش والأجهزة والمعدات الموجودة بالمخازن داخل المؤسسات والمدارس الفنية والصناعية والفندقية وجعلها منتجة وكذلك إنشاء فرع للاتحاد المصرى للرياضة المدرسية بمحافظة الوادى الجديد لتنمية المهارات الرياضية لأبناء المحافظة. وإنشاء دورات مياه لمدرسة منشأة رضوان – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة،وتحويل مدرسة مجمع أم المؤمنين بنات بحى روض الفرج إلى مدرسة دولية حكومية – محافظة القاهرة.

بالإضافة إلى إعادة النظر والموافقة على ارتفاعات الأبنية التعليمية وزيادة بناء الطوابق المتكررة بمدارس منطقة حدائق القبة – محافظة القاهرة.