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رئيس مجلس النواب ممازحا الأعضاء: "انتوا لسه مرجعتوش من أجازة العيد"

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، والتي من المقرر أن يلقي خلالها الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، كما تلقى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن مشــروع خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2022 / 2023.

 

ومازح رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، النواب في بداية الجلسة، مطالبا إياهم بسرعة استعادة النشاط الرقابة والبرلماني، قائلا: "أنتوا لسه مرجعتوش من أجازة العيد، ارجوا منكم استعادة النشاط بسرعة وكل عام وأنتم بخير".

 

كما طالبهم بعدم مقاطعة الحكومة أثناء إلقاء البيان المالي، قائلا :" وفقا للائحة الداخلية لا يغيب عنكم أنه أثناء إلقاء البيانات لا مناقشة فيها والجلسة عبارة عن مجرد إلقاء البيان ثم تتم المناقشة فيما بعد" مضيفا :" لا مناقشة أو المقاطعة وعلي الوزراء عدم الرد على أي تساؤلات توجه لهم، هكذا تنص اللائحة الداخلية ونحن ملتزمون بها جميعا".

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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