شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مشروعى قانونين إلى اللجان النوعية بـ"النواب".. أبرزها القانون المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس - اليوم - مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:

1) مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني.

وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

2) مشروع قانون مقدم من النائبة عبله الألفي (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى، الشئون الصحية، والصناعة.