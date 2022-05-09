شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: سفينتان تابعتان للحكومة الصينية دخلتا المياه الإقليمية للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسئولو خفر السواحل اليابانى، أن سفينتين تابعتين للحكومة الصينية دخلتا المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر "سينكاكو" فى بحر الصين الشرقى صباح اليوم الاثنين.

وقال المسئولون - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم - إن السفينتين دخلتا المياه قبالة جزيرة "ميناميكوجيما" قبل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرين إلى أن السفينتين اقتربتا من قارب صيد ياباني.

وأشار المسئولون إلى أنه اعتبارا من الساعة السابعة صباحا، كانت السفينتان تبحران في المياه الإقليمية لليابان على بعد حوالي 21 كيلومترا من الجنوب الشرقي للجزيرة، وقد حذر خفر السواحل السفينتين، كما قام بإرسال سفن دورية لضمان سلامة قارب الصيد الياباني.

وتعد هذه هي المرة السابعة هذا العام التي يرصد فيها خفر السواحل سفن حكومية صينية تدخل المياه الإقليمية لليابان قبالة جزر "سينكاكو".

يشار إلى أن اليابان تسيطر على الجزر وتصر الحكومة اليابانية على أنها جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة .. وتطالب الصين وتايوان بها.