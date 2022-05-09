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زيدان يستقبل السفير المصري ويبحث معه هذه القضايا

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بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال استقبال زيدان للسفير المصري في بغداد وليد محمد اسماعيل.

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم، السفير المصري في بغداد وليد محمد إسماعيل، وبحث معه عدد من القضايا التي تخص المواطنين المصريين في المحاكم العراقية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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