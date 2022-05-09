انت الان تتابع خبر زيدان يستقبل السفير المصري ويبحث معه هذه القضايا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال استقبال زيدان للسفير المصري في بغداد وليد محمد اسماعيل.

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم، السفير المصري في بغداد وليد محمد إسماعيل، وبحث معه عدد من القضايا التي تخص المواطنين المصريين في المحاكم العراقية".

