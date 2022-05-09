انت الان تتابع خبر انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انطلقت، اليوم الاثنين، الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية في كافة المحافظات للعام الدراسي 2021 – 2022.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مئات الآلاف من التلاميذ توجهوا صباح اليوم الى المدارس لأداء الامتحانات النهائية وسط اجراءات وتدابير وقائية حفاظاً على سلامتهم معربةً عن شكرها للمعلمين والمدرسين المراقبين للقاعات ولجان الإشراف المتواجدة معهم لإدارتهم الامتحان بكل كفاءة واقتدار".