انت الان تتابع خبر انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انطلقت، اليوم الاثنين، الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية في كافة المحافظات للعام الدراسي 2021 – 2022.