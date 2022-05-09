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لهذا السبب.. زيلينسكي يكرم 'كلباً' ويمنحه جائزة الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - وأصبح الكلب "باترون"، وهو من سلالة "جاك راسل"، رمزا وطنيا منذ الغزو الروسي لعمله مع فرق التخلص من الألغام والمفرقعات في مدينة تشيرنيهيف الشمالية، حيث شارك في الكشف عن العشرات منها كواحد من فريق يعمل في خدمة الطوارئ الحكومية.

ومنح زيلينسكي "باترون" ومالكه، ميهيلو إيلييف، جائزة الدولة "للخدمة المتفانية" على هامش لقاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي كان في زيارة إلى أوكرانيا، أمس الأحد.

ويستخدم فريق إزالة الألغام والمفرقعات في تشيرنيهيف التكنولوجيا الكندية في عمله، وخلال تكريم الكلب بدا أن ترودو يبحث في جيوبه عن الحلوى للكلب "باترون" لكن دون جدوى، وسط ضحكات الحضور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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