شاهد.. وزيرة خارجية ألمانيا تتعرض لاعتداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لموقف محرج عندما قام أحد الحاضرين برشقها بالبيض، أثناء حديثها في تجمع انتخابي في مدينة فوبرتال (شمال الراين - وستفاليا).



وذكرت وكالة "د ب أ" نقلا عن متحدث باسم الشرطة، أنه تم تسجيل البيانات الشخصية للمعتدي وفتحت قضية جنائية.

وعند إلقاء البيض على بيربوك، ركض أفراد الأمن إلى المنصة لحماية الوزيرة ومن ثم تابعت حديثها الانتخابي.

وتعرضت الحكومة الفيدرالية لانتقادات من نشطاء السلام وآخرين، بسبب إرسال شحنات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.

في نهاية أبريل الماضي، تعرض وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، روبرت هابيك، لصيحات استهجان خلال كلمة ألقاها في حدث انتخابي في مدينة بيليفيلد (شمال الراين - وستفاليا).

ومن المقرر أن تجرى انتخابات (البرلمان الإقليمي) في 15 مايو بولاية شمال الراين وستفاليا الفيدرالية، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.