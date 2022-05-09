الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 12 مليون طفل سوري بحاجة لمساعدات إنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت منظمة "اليونيسيف" من أن أكثر من 12.3 مليون طفل سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي منذ بدء الأزمة في عام 2011.



وقالت المديرة الإقليمية لـ"اليونيسيف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر: "لا يزال ملايين الأطفال يعيشون الخوف، وعدم اليقين والعوز في سوريا والدول المجاورة".

وأضافت: "يحتاج أكثر من 6.5 ملايين طفل في سوريا إلى المساعدة، فيما يعتمد نحو 5.8 ملايين طفل سوري على المساعدات في الدول المجاورة".

وتابعت: "العديد من العائلات تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها.. أسعار المواد الأساسية ومنها الغذاء ترتفع بشكل كبير، يعود ذلك جزئيا إلى الأزمة في أوكرانيا".

وأعربت "اليونيسف" عن أسفها لانخفاض التمويل الدولي، مؤكدة أنها "تلقت أقل من نصف الأموال اللازمة هذا العام".

وأكدت المنظمة، أنها "بحاجة ماسة إلى 20 مليون دولار لعملياتها عبر الحدود، وهي الوسيلة الوحيدة لبقاء نحو مليون طفل في شمال غرب سوريا على قيد الحياة".

وذكرت أن "الأزمة في سوريا لم تنته بعد"، مشيرة إلى أن "13 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا منذ 2011، من بينهم 213 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022".