رئيس أوسيتيا الجنوبية يؤكد أن إجراءات الاستفتاء على الانضمام لروسيا لن تتوقف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس أوستيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف بعد اعترافه بفوز منافسه آلان غاغلويف في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، أن إجراءات الاستفتاء على الانضمام لروسيا لن تتوقف.



وقال بيبيلوف لوكالة "نوفوستي": "الاستفتاء سيتم"، مشيرا إلى أن كافة وثائق الاستفتاء تم جمعها وتقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية.

وأضاف "على لجنة الانتخابات المركزية النظر في هذه الوثائق ورفعها إلى المحكمة العليا وتحديد موعد الاستفتاء".

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، بعد حساب 18% من البروتوكولات، يتصدر غاغلويف محرزا 59.22%، مقابل 37% من أصوات الناخبين لبيبيلوف.

وفي وقت سابق، أعلن في أوسيتيا الجنوبية أنه بعد الانتخابات الرئاسية في الجمهورية، من المقرر إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، ووصف بيبيلوف هذا الانضمام بأنه "هدف استراتيجي" لشعب أوسيتيا الجنوبية.