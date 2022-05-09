شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الروسي يهنئ الجيش بعيد النصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجيش بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى الذي تحييه روسيا في الـ9 من مايو من كل عام، وأشاد بأداء الجنود والضباط الروس في ذودهم عن البلاد.



وورد في تهنئة شويغو: "أيها الرفاق الجنود والبحارة والرقباء وصف الضباط والضباط وضباط البحرية، المحاربون القدامى الأعزاء... مرت 77 عاما على الـ9 من مايو 1945، اليوم الذي غير مصير العالم بأسره. بالنسبة لنا، وجميع البلدان الصديقة والشقيقة، يجسد هذا العيد العمل المتفاني لمن هزموا الغزاة النازيين وحرروا البشرية من النازية".

وأشار إلى أن الجنود والضباط الروس يقاتلون اليوم أتباع النازية ويذودون عن المصالح الوطنية لروسيا في أوكرانيا.