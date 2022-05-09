شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوغانسك تعلن انسحاب لواء أوكراني كامل من مدينة ليسيتشانسك.. وهذا ما حدث! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى موسكو روديون ميروشنيك أن لواء كاملا تابعا للقوات الأوكرانية انسحب من مدينة ليسيتشانسك بعد سلسلة من الاشتباكات.



وقال ميروشنيك في بيان نشره على "تيلغرام": "انسحب لواء كامل من القوات المسلحة الأوكرانية وغادر ليسيتشانسك اليوم، تاركا مواقعه بعد اشتباكات متقطعة".

وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أمس عن سيطرة قوات الشيشان الخاصة على مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.