دخول سفينتين صينيتين إلى المياه الإقليمية اليابانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت قناة NHK التلفزيونية، إن سفينتين تابعتين لخفر السواحل والدوريات الصينية دخلتا إلى المياه الإقليمية لليابان في منطقة جزر سينكاكو.



وذكرت القناة، أن السفينتين دخلتا في الصباح، إلى منطقة الجزر المشار إليها التي تطالب بها الصين، وحاولتا الاقتراب من قوارب الصيد اليابانية.

ولضمان سلامة الصيادين اليابانيين، أرسلت هيئة الأمن البحري الوطني اليابانية سفنا دورية إلى المنطقة، وحثت كذلك السفن الصينية على مغادرة المياه الإقليمية لليابان.

ويشار إلى أن جزر سينكاكو (الاسم الصيني لهذه الجزر - دياويو)، هي موضوع نزاع إقليمي بين الصين واليابان.

وتؤكد اليابان أنها تشغل هذه الجزر منذ عام 1895، فيما تشدد الصين على أن الخرائط اليابانية لعامي 1783 و 1785، صنفت هذه الجزر كأراض صينية.

بعد الحرب العالمية الثانية، وقعت جزر سينكاكو تحت سيطرة الولايات المتحدة، وتم تسليمها إلى اليابان في عام 1972.