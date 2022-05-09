اليابان تؤكد أنها نتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية "من حيث المبدأ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية "من حيث المبدأ"، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



ونقلت صحيفة "يابان تايمز" اليابانية عن كيشيدا، خلال اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع، اليوم الاثنين، قوله إن بلاده ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية "من حيث المبدأ".

وأضاف: "لقد شاركت الليلة في مؤتمر بالفيديو لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وتبادلنا الآراء بصراحة مع قادة دول مجموعة السبع والرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي وتمكنا من إعادة تأكيد تضامن مجموعة السبع مع أوكرانيا. أما بالنسبة للنفط، بلدنا، الذي يعتمد إلى حد كبير على واردات موارد الطاقة، هذا قرار صعب للغاية، ولكن الآن هو الوقت الذي تكون فيه وحدة مجموعة السبع أكثر أهمية. مع الأخذ في الاعتبار بيان قادة مجموعة السبع، قررنا في المبدأ حظر استيراد النفط الروسي. وستواصل اليابان العمل بشكل وثيق مع مجموعة السبع ودول أخرى لحماية النظام العالمي".

وفي الوقت نفسه أكد كيشيدا عزم اليابان على الحفاظ على حصصها في مشروعي "سخالين -1" و"ساخالين -2" لاستخراج الغاز الطبيعي والنفط، لكنه أوضح أن اليابان ستخفض أيضا وارداتها النفطية للمشاريع التي لديها شريك.

ودقق: "أما بالنسبة للواردات النفطية من حصة بلادنا (في المشاريع)، فهي تساهم في إمدادات طاقة طويلة الأمد ورخيصة ومستقرة، فإننا سنخفضها على مراحل لتقليل التأثير السلبي على حياة السكان والنشاط التجاري".

وقال بيان لمجموعة السبع: "نلتزم بالتخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية، بما في ذلك عن طريق التخلص التدريجي أو حظر استيراد النفط الروسي"، مضيفا، "سنضمن أن نقوم بذلك في الوقت المناسب وبطريقة منظمة وبطرق توفر الوقت للعالم لتأمين الإمدادات البديلة".