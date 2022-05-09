رئيس بيلاروس: لن نكل أبدا من تذكير أوروبا بمن وضع نقطة النهاية بالحرب العالمية الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مواطنيه بحلول يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى، وقال إن بلاده لن تمل أبدا من تذكير أوروبا بمن أنهى الحرب العالمية الثانية.



وأضاف لوكاشينكو في تهنئته: "أهنئكم بعيد النصر. هذا العيد العظيم الذي أصبح رمزا للشجاعة والصمود والبسالة والتضحية من جانب ملايين الشعب السوفيتي الذين، في يونيو 1941، تصدوا بشجاعة لضربة النازية -الإيديولوجية الهمجية المعادية للإنسانية، وانتصروا عليها".

وشدد لوكاشينكو على أن "بيلاروس تتذكر أبطالها - الذين قاتلوا بإخلاص على الجبهات، وخاطروا بحياتهم، وقاتلوا العدو خلال الاحتلال، وهاجموه بشكل يومي في المؤخرة، مما جعل الانتصار في مايو 1945 أقرب".

وتابع رئيس بيلاروس القول: "نحن لا ننسى ونتذكر جميع الضحايا الأبرياء الذين سقطوا نتيجة التجارب الوحشية التي ارتكبها جلادو هتلر. ولن نمل من تذكير شعوب أوروبا بمن أنهى أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية".