شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تطالب الشباب والرياضة بتنفيذ المشروعات المتوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أحمد العوضي، اجتماعا بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، لاستعراض جهود الوزارة لنشر الفكر والوعى الوطني بين شرائح المجتمع للحفاظ على الأمن القومي المصري.

واوصي اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع، خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنه مساء أمس، وزارة الشباب بضروة العمل على إعادة الرحلات التي تنظم للشباب لبعض المدن لتنمية روح الولاء والانتماء للشباب، كما أوصي رئيس لجنة الدفاع بسرعة العمل في بعض المشروعات التي توقفت بسبب زيادة أسعار الحديد والأسمنت.

وطالب العوضي من وزير الشباب تشكيل لجان للمرور على مراكز الشباب التي تشهد تقاعسا كبيرا من قبل مجالس الإدارات مما يعيق تلك المراكز فى اداء الدور المنوط بها، وذلك بالتنسيق ببين الوزارة والمديريات واصفا بعض مجالس ادارات مراكز الشباب بالفاشلة التى لا تستحق تحمل المسئولية، وذلك فى الوقت الذى تبذل فيه الوزارة جهودا كبيرة لتطوير تلك المراكز وتنمية الوعي لدى المترددين عليها .

ومن جانبه طرح الدكتور عبدالمنعم شهاب، ملف استبدال أراضي مراكز الشباب الصغيرة الموجودة داحل الكتل السكنية وبيعها، لشراء مساحات أكبر والاستفادة من المقابل المادى لها فى بناء المنشآت الرياضية وهو ما سيوفر على خزينة الدولة العديد من الأموال .

وعقب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، بأن ذلك المقترح من المقترحات الهامة التى سعت الوزارة لتنفيذه ولكن كانت هناك العديد من المشكلات التى تسببت فى صعوبة تطبيقه، وهو أن عدد كبير من تلك الأراضي تابعة لجهات أخرى غير وزارة الشبابن مثل وزارات الاوقاف والري والزراعة .

وأشار الوزير إلى أن تطبيق ذلك المقترح فى يد نواب البرلمان، من خلال إعداد قانون يسمح بنقل ولاية كافة الأراضي الموجود عليها مراكز شباب، لصالح وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن ا لوازرة قامت مؤخرا بحصر لمراكز الشباب الصغيرة الموجودة داخل الكتلة السكانية.