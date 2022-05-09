3 طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالذوق العام

القاهرة - سامية سيد - فوض المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب للقضاء على مشكلة البطالة، والوصول بالمكون الثقافي لجميع المحافظات والإرتقاء بالذوق العام وحل المشكلات الإدارية بقطاعات وزارة الزراعة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع