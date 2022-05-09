شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالذوق العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فوض المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب للقضاء على مشكلة البطالة، والوصول بالمكون الثقافي لجميع المحافظات والإرتقاء بالذوق العام وحل المشكلات الإدارية بقطاعات وزارة الزراعة.
ونستعرض فيما يلى الطلبات الثلاثة:
- طلب مقدم من النائبة شيماء محمود نبيه وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب للقضاء على مشكلة البطالة.
- طلب مقدم من النائبة هند رشاد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الوصول بالمكون الثقافي لجميع المحافظات والارتقاء بالذوق العام.
- طلب مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن حل المشكلات الإدارية بقطاعات وزارة الزراعة.