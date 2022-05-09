بوتن: الغرب كان يستعد لغزو أراضينا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 10:44 صباحًا

اعتبر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” اليوم الاثنين أن تدخّل بلاده في أوكرانيا كان ضروريًا لأن الغرب “كان يستعد لغزو أراضينا ومنها القرم”.

كلام بوتين جاء خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الميدان الأحمر بموسكو، إحياءً لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وزعم بوتن أن حلف شمال الأطلسي كان يثير تهديدات على حدود روسيا، معتبرًا أن المتطوعين في دونباس والقوات الروسية يقاتلون من أجل وطنهم الأم.

وقال: “موت كل جندي وضابط مؤلم لنا… ستبذل الدولة قصارى جهدها لرعاية عائلاتهم”.

وعن العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الروسي في مختلف الأراضي الأوكرانية، فقال بوتن أنها كانت ضرورية وفي الوقت الملائم وكانت القرار الصحيح الوحيد.

الى ذلك، شدّد، في هذه المناسبة، على أن روسيا دافعت دائما عن الأمن المتساوي للجميع غير القابل للتجزئة، مضيفًا : “على الرغم من كل الاختلافات في العلاقات الدولية، دعت روسيا دائما إلى إنشاء نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة”.

واختتم حديثه بصيحة قوية للجنود المحتشدين “من أجل روسيا، من أجل النصر”.