زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تايوان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة “تايبيه” عاصمة تايوان اليوم الاثنين، قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، دون أن ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار.

وأفاد مكتب الأرصاد بأن الزلزال كان على عمق 27.5 كيلومتر، وكان مركزه قبالة الساحل الشرقي لتايوان في منتصف المسافة تقريبا بين ساحل مقاطعة هوالين وجزيرة يوناجوني بجنوب اليابان.

وأضاف أنّ السكان شعروا بالزلزال في أنحاء تايوان.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم جراء زلزال هز جنوب الجزيرة عام 2016، بينما أودى زلزال قوته 7.3 درجة بحياة أكثر من ألفين في عام 1999.

في السياق، نقلت وكالة “فرانس برس” عن هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال أدى إلى تأرجح المباني في العاصمة تايبيه، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

يذكر أن تايوان كانت قد شهدت في آذار الماضي، سلسلة من الزلازل تسببت في إطلاق تحذيرات على مستوى البلاد للسكان عبر هواتفهم النقالة.

وذكر مكتب الطقس المركزي أن زلزالًا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 30.6 كيلومتر، ووقع الزلزال في البحر على مسافة 62 كيلومترا جنوبي مقاطعة هوالين شرقي البلاد، بحسب “رويترز”.

وأوضح المكتب أنّ الزلزال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 4.7 درجة.