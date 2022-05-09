في ظل العزلة الاقتصادية.. الصين متنفّس الصادرات الروسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 9:51 صباحًا

يتأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بعد بدء الغزو العسكري لأوكرانيا في 24 شباط، وأدت العقوبات الى تراجع الصادرات الصينية الى روسيا في نيسان للشهر الثاني على التوالي.

غير أن ّالشحنات الروسية إلى الصين سجلت ارتفاعا ملحوظًا، وهو أمر بمثابة مُسكّن للشركات الروسية المتضررة بشدة والتي تواجه عزلة اقتصادية دولية.

الشحنات الصينية المتجهة إلى روسيا انخفضت بنسبة 25.9 بالمئة في نيسان مقارنة بالعام السابق قياسًا بالدولار، ليتفاقم التراجع الذي كان بنسبة 7.7 بالمئة في الشهر السابق وفقا لحسابات رويترز التي تستند إلى بيانات جمركية.

ومع ذلك، ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 56.6 بالمئة في نيسان مقارنة بزيادة قدرها 26.4 بالمئة في آذار.

وتعد روسيا مصدرًا رئيسيا للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية بالنسبة للصين.

وفي شهري كانون الثاني وشباط، ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا والواردات منها بنسبة 41.5 بالمئة و35.8 بالمئة على الترتيب.

ورفضت الصين وصف الإجراء الروسي بأنه غزو وقالت مرارا إن تجارتها مع روسيا ما زالت طبيعية.

ومع ذلك، فإن بعض الشركات الصينية تعلق مبيعاتها في روسيا. وقالت شركة دي.جيه.آي تكنولوجي العملاقة للطائرات المُسيرة إنها ستعلق مؤقتا أعمالها في روسيا وأوكرانيا لضمان عدم استخدام منتجاتها في القتال.