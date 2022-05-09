دعوات لمصادرة الاحتياطيات الروسية في أوروبا لإعادة بناء أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 8:46 صباحًا

تحاول أوروبا جاهدةً تضييق الخناق على موسكو بسبب غزوها للأراضي الاوكرانية. اذ ان الاتحاد الأوروبي يسعى، على قدم وساق، الى التوقف عن استيراد النفط الروسي في الأشهر المقبلة، على الرغم من التكلفة التي قد تتكبدها اقتصادات تلك الدول.

وفي إطار العقوبات أيضًا، أشار “جوزيب بوريل” منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الى أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

وفرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون قيودًا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي منذ أن بدأت البلاد غزوها لأوكرانيا والذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة فايننشال تايمز، اعتبر بوريل أنه سيكون من المنطقي أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في ما فعلته بأصول البنك المركزي الأفغاني بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم هناك.

وقال: “لدينا المال في جيوبنا، وعلى أحدهم أن يشرح لي السبب في كون هذه الخطوة جيدة في ما يتعلق بالأموال الأفغانية وليست جيدة بالنسبة للأموال الروسية”.

وجمّدت واشنطن الأموال الأفغانية بعد استيلاء طالبان على السلطة، وتعتزم استخدام بعضها لمساعدة الشعب الأفغاني بينما تحتفظ بالباقي من أجل الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب ضد المسلحين الإسلاميين.