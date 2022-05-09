ارتفاع صادرات الصين بنسبة 3.9 % في نيسان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أظهرت بيانات جمركية أنّ صادرات الصين ارتفعت بنسبة 3.9 في المئة في نيسان مقارنة بالعام الماضي، متجاوزةً توقعات المحللين بينما ظلت الواردات دون تغيير.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع الصادرات 3.2 بالمئة بعد زيادة 14.7 بالمئة في آذار.

وكان من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 3.0 في المئة بعدما تراجعت بنسبة 0.1 في المئة في الشهر السابق.

وسجلت الصين فائضًا تجاريا قدره 51.12 مليار دولار في نيسان، مقابل توقعات بفائض قدره 50.65 مليار دولار في الاستطلاع.

كما سجلت البلاد فائضًا قدره 47.38 مليار دولار في آذار.

يأتي ذلك فيما تتابع البلاد اجراءاتها لكبح انتشار وباء كورونا، وقد سجلت مدينة شنغهاي 11 وفاة جديدة بكوفيد-19 في الثامن من أيار، ارتفاعًا من 8 في اليوم السابق.

كما سجلت المدينة 3625 إصابة محلية جديدة بدون أعراض ، مقابل 3760 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض 322، ارتفاعا من 215 في اليوم السابق.

من جهة أخرى قال التلفزيون الرسمي إنّ العاصمة الصينية بكين سجلت 33 إصابة جديدة بكوفيد-19 ظهرت عليها أعراض في الثامن من أيار، انخفاضًا من 44 في اليوم السابق.