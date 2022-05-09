زيلينسكي: 60 قتيلاً في قصف روسي على مدرسة في مدينة لوغانسك

08 مايو , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
قتل ستون شخصاً، في قصف تعرضت له مدرسة في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو خلال مشاركته في قمة لمجموعة السبع، الأحد: «بالأمس، في قرية بيلوغوريفكا بمنطقة لوغانسك، قتلت قنبلة روسية 60 مدنياً».
وقال حاكم لوغانسك سيرهي جايداي اليوم إن القوات الروسية أسقطت قنبلة بعد ظهر أمس على المدرسة في بيلوغوريفكا حيث كان يحتمي حوالي 90 شخصاً، مما تسبب في اندلاع حريق اجتاح المبنى.
وأضاف: «أُخمد الحريق بعد حوالي أربع ساعات ثم أزيلت الأنقاض، وللأسف عثرنا على جثتين».
وتابع: «تم إجلاء 30 شخصاً من تحت الأنقاض، أصيب سبعة منهم. من المرجح أن 60 شخصاً قضوا نحبهم تحت أنقاض المباني».
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