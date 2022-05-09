جهاز قابل للارتداء لشراء أغذية صحية استنادًا إلى تحليل الحمض النووي

لندن: يؤثر حمضنا النووي على الطريقة التي يستجيب بها جسمنا للأطعمة التي نأكلها، وهذا يفسر كيف أن البعض منا يعاني من حساسية تجاه بعض الأطعمة بينما البعض الآخر مفيد لجسمنا.

وقد لا تكون خطة النظام الغذائي لفرد مناسبة لشخص آخر، ولهذا السبب يتم استثمار ملايين الدولارات في الصحة واللياقة البدنية في جميع أنحاء العالم كل عام. وفي هذا المسعى طورت DnaNudge جهازاً يمكن ارتداؤه لديه القدرة على التوصية وحتى إنقاذ المتسوقين من اتخاذ خيارات غذائية سيئة.

ويشبه جهاز DnaBand القابل للارتداء جهاز تعقب للياقة البدنية، ويجري تحليلاً جينيًا فوريًا للأطعمة التي يتم اختيارها لمن يرتدي الجهاز. وفي الأساس، كل ما عليك فعله هو مسح الرمز الشريطي لمحل بقالة أو عنصر صالح للأكل باستخدام الجهاز.

و إذا كان المنتج مناسبًا لك استنادًا إلى التحليل الجيني، فسيظهر الضوء الأخضر، وإذا لم يكن المنتج الأنسب لك، فسيظهر مؤشر الضوء الأحمر.

ومع استمرار نمو قاعدة بيانات الأجهزة القابلة للارتداء، فإن التوصيات الخاصة بأفضل الأطعمة يجب أن تتحسن بشكل كبير. والنتيجة، أنك لن تطعم جسمك أبدًا بمواد غذائية ستضر ببيولوجيتك على المدى الطويل. وبالتالي، يساعد ذلك في تجنب فرص حدوث مشاكل صحية طويلة الأمد.

ويشجعك DnaBand على تبني عادات الأكل والشرب الصحية. على سبيل المثال، سيخبرك ما إذا كان تناول الشوكولاتة منخفضة السكر بناءً على الحمض النووي الخاص بك. وسيكون أكثر من تغيير نفسي في نمط الحياة بدلاً من إصلاح شامل للعادات بين عشية وضحاها. وستضع التغييرات الصغيرة في عادات التسوق المستخدم تدريجيًا على الطريق نحو صحة أفضل، بالطريقة المثبتة علميًا.

وسيتم دمج تحليل الحمض النووي مع أنشطة اللياقة البدنية في الوقت الفعلي للتوصية بالعناصر الغذائية. على سبيل المثال، إذا كنت في الغالب على نظام لياقة بدنية منخفض لمدة أسبوع، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات ستضيء باللون الأخضر، بينما إذا كنت تتبع روتينًا صارمًا للياقة البدنية، فإن المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ستؤدي إلى جعل الجهاز القابل للارتداء يتحول إلى اللون الأخضر، بحسب موقع يانكو ديزاين.