طعن شرطي إسرائيلي في القدس وإصابة المهاجم بالرصاص

الجيش الإسرائيلي (أ ف ب).

طعن رجل، مساء الأحد، شرطياً إسرائيلياً قرب المدينة القديمة في القدس قبل أن يصاب برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب ما أفادت الشرطة الإسرائيلية وأطباء.

وقالت الشرطة في بيان إن القوات الإسرائيلية قامت بـ«تحييد» رجل بعدما طعن شرطياً إسرائيلياً، لافتة إلى نقل الأخير إلى أحد المستشفيات. وأفاد أطباء بأن المهاجم لم يفارق الحياة.

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين يشتبه بأنهما نفذا الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة إسرائيليين الخميس في إلعاد بالقرب من تل أبيب.