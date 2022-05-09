يوم عيد الأمهات... زيارة مفاجئة للسيدة الأميركية الأولى إلى أوكرانيا

08 مايو , 2022
زيارة مفاجئة للسيدة الأميركية الأولى إلى أوكرانيا (أ ف ب).
توجهت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن إلى أوكرانيا، الأحد، في زيارة مفاجئة، والتقت نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكي في مدرسة قريبة من الحدود السلوفاكية داخل أوكرانيا تستخدم كمأوى مؤقت.
وقالت أمام صحافيين: «أردت أن آتي يوم عيد الأمهات. أظن أن من المهم أن نظهر للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن هذه الحرب وحشية وأن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب الشعب الأوكراني».
وقال مسؤول أميركي خلال الزيارة إن هذه أول مرة تظهر فيها زيلينسكي أمام الجمهور منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
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