الديوان الملكي: خادم الحرمين أجرى منظاراً للقولون... والنتيجة سليمة

قال الديوان الملكي السعودي، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى ظهر اليوم (الأحد)، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون.

وأضاف في بيان، أن النتيجة كانت سليمة، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

كان الديوان الملكي أعلن في وقت سابق اليوم أن خادم الحرمين، دخل مساء أمس السبت، المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.