08 مايو , 2022
قال الديوان الملكي السعودي، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى ظهر اليوم (الأحد)، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون.
وأضاف في بيان، أن النتيجة كانت سليمة، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة.
كان الديوان الملكي أعلن في وقت سابق اليوم أن خادم الحرمين، دخل مساء أمس السبت، المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي: خادم الحرمين أجرى منظاراً للقولون... والنتيجة سليمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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