شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تجري تدريبات عسكرية قرب تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جيش التحرير الشعبي الصيني اليوم الاثنين إن القوات المسلحة الصينية أجرت جولة أخرى من التدريبات بالقرب من تايوان الأسبوع الماضي لتحسين العمليات القتالية المشتركة بعد أن رصدت الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها زيادة في الأنشطة العسكرية الصينية.

وعلى مدار العامين الماضيين، تشكو تايوان من الأنشطة العسكرية الصينية المتكررة بالقرب منها والتي يتركز معظمها في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.

سارعت القوات الجوية التايوانية يوم الجمعة لتحذير 18 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وأفادت بحدوث المزيد من التوغلات يومي السبت والأحد وإن كان ذلك باستخدام عدد أقل من الطائرات.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان إن القوات البحرية والجوية نفذت تدريبات من الجمعة إلى الأحد في مناطق تقع إلى شرقي وجنوب غربي تايوان.

وأضافت دون الخوض في التفاصيل أن التدريبات تهدف إلى "اختبار وتحسين القدرة القتالية المشتركة للخدمات المتعددة والأسلحة".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن العتاد الذي استخدم في التدريبات شمل قاذفات ومقاتلات وطائرات مضادة للغواصات.

وأضافت أنه لم يتم إطلاق أي أعيرة ولم تحلق الطائرات الصينية في المجال الجوي لتايوان، ولكن الطائرات حلقت في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وهي منطقة أوسع تراقبها تايوان وتقوم بدوريات تعمل على منحها مزيدا من الوقت للرد على أي تهديدات.