فوميو كيشيدا: اليابان ستحظر مبدئيا واردات النفط الروسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ 13 دقيقة

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد اجتماع عبر الإنترنت لقادة مجموعة السبع يوم الأحد إن اليابان ستحظر “مبدئيا” واردات النفط الخام الروسي في إطار حملة مجموعة السبع لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كيشيدا، وفقا لبيان أصدرته الحكومة “بالنسبة لدولة تعتمد بشدة على واردات الطاقة، فهذا قرار صعب للغاية. لكن التنسيق مع مجموعة السبع هو الأهم في وقت كهذا”.

من جهة أخرى أدان وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الأحد، بشدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. وقال: إن “الوحدة بين الدول التي تشترك في القيم الأساسية يعد مهمًا في وقت تتزعزع فيه أسس النظام الدولي”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الياباني برئيس جزيرة بالاو سورانجيل ويبس جونيور، الواقعة في المحيط الهادئ حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وأعرب وزير الخارجية الياباني عن قلقه بشأن اتفاقية التعاون الأمني بين الصين وجزر سليمان جنوب المحيط الهادئ، قائلا: إنها قد يكون لها تأثيرا مهما على البيئة الأمنية في المنطقة.

ولفتت الهيئة اليابانية إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.