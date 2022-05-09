مجموعة الـ7 تتعهد بعقوبات لقطع “الشريان الاقتصادي” لبوتين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تعهد زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، في اجتماعهم الأحد، بفرض مزيد من العقوبات القاسية التي ستؤدي إلى “تكاليف باهظة” على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال زعماء مجموعة السبع، في بيان مشترك، إنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية “ويصعدون” حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلن البيت الأبيض، الأحد، أن “مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت بحظر أو الغاء تدريجي لواردات النفط الروسي”.

وذكرت الإدارة الأميركية في البيان أن هذا القرار “سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد بوتين، ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه”، ولكن من دون أن توضح ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا (رئيسة المجموعة لهذا العام) وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

وتواصل الرئيس الأميركي جو بايدن، مع نظرائه في مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الأحد، لمناقشة الحرب الروسية في أوكرانيا والإجراءات الجديدة لمعاقبة موسكو.

وأعلن البيت الأبيض في بيان الأحد، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على 3 من كبرى قنوات التلفزة الروسية، وستحرم كل الشركات الروسية من الاستفادة من الخدمات الاستشارية وتلك المتصلة بالمحاسبة التي توفرها الشركات الأميركية.

وعبر وضع قنوات “بيرفي كنال” و”روسيا-1″ و”ان تي في” على القائمة السوداء، تحظر واشنطن على أي شركة أميركية تمويلها عبر الإعلانات، أو بيعها معدات.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، لم يشأ كشف هويته “ينبغي ألا تشارك أي شركة أميركية في تمويل الدعاية الروسية”.

كما أعلن البيت الأبيض، فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة والأثرياء الروس، ومنع تصدير واستيراد الأجهزة الصناعية والزراعية من روسيا.

وأشار البيت الأبيض إلى أن “عقوباتنا غير المسبوقة تلحق بالفعل خسائر اقتصادية فادحة بروسيا”.