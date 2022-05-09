لا أمل في نجاتهم.. 60 مفقوداً بعد القصف الروسي على مدرسة شرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 04:09 صباحاً - أعرب سيرهي جايداي حاكم لوجانسك الأحد إن هناك عن مخاوفه من مقتل ما يصل إلى 60 شخصا في قصف روسي على مدرسة في قرية في المنطقة الواقعة بشرق أوكرانيا، في حين واصلت القوات الروسية قصف منطقة مصنع الصلب في آزوفستال، آخر معاقل المقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية المدمرة.

وأضاف جايداي أن القوات الروسية أسقطت قنبلة أمس السبت على المدرسة في بيلوهوريفكا حيث كان يحتمي حوالي 90 شخصا، مما تسبب في اندلاع حريق اجتاح المبنى.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق تيليجرام “لا أمل تقريبا في نجاة أي شخص. انفجرت القنبلة التي أُسقطت من الجو في منتصف (المبنى)… كان يوجد في المدرسة ما يقرب من 90 شخصا، وتم إنقاذ 27. قُتل حوالي 60 على الأرجح”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تلك الأنباء. ولم يرد أي تعقيب من موسكو على هذا التقرير.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية باستهداف المدنيين في الحرب، وهو ما تنفيه موسكو.

وفي ماريوبول، دعا الكابتن سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف الأوكرانية المجتمع الدولي إلى المساعدة في إجلاء الجنود الجرحى من مصنع الصلب‭‭‭‭ ‬‬‬‬المترامي الأطراف.

وقال في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الأحد “سنواصل القتال ما دمنا أحياء لصد المحتلين الروس”.

وقالت الأمم المتحدة إنه تم إجلاء أكثر من 170 مدنيا من منطقة ماريوبول اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى حوالي 600 بعد مرورهم الآمن خلال عملية إنقاذ استمرت أسبوعا.

ومع احتدام القتال الذي دخل شهره الثالث الآن وإعلان السلطات في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا سقوط المزيد من الضحايا في القصف الروسي، تعهد قادة دول مجموعة السبع اليوم الأحد بتعميق عزلة روسيا الاقتصادية “وتصعيد” الحملة على النخب المرتبطة بالكرملين.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرون من مجموعة السبع مكالمة فيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إبداء للوحدة والتضامن مع أوكرانيا قبل احتفالات روسيا بيوم النصر غدا الاثنين.

وتعهدت مجموعة السبع بالتخلي التدريجي عن النفط الروسي أو حظره ونددت بغزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وقالت المجموعة “أفعاله تجلب العار على روسيا والتضحيات التاريخية لشعبها”، في إشارة إلى دور روسيا السوفيتية في هزيمة ألمانيا النازية قبل 77 عاما.

وكشفت واشنطن أيضا عن مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف المزيد من المديرين التنفيذيين والشركات ضمن جهد واسع لعزل روسيا والحد من الموارد المستخدمة لدفع الحرب. وأعلنت، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، سياسة جديدة لقيود التأشيرات على أكثر من 2500 مسؤول عسكري روسي والقوات المدعومة من روسيا في أوكرانيا.