تستهدف القطاع التجاري.. عقوبات بريطانية جديدة على روسيا وبيلاروسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 04:09 صباحاً - أعلنت بريطانيا اليوم الأحد أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وروسيا البيضاء في حزمة جديدة من العقوبات تستهدف تجارة بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني (2.10 مليار دولار) قالت إن الغرض منها هو زيادة إضعاف آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت بريطانيا إنه سيتم رفع رسوم الاستيراد على مجموعة من المنتجات بنسبة 35 نقطة مئوية، بينما ستحظر أيضًا صادرات سلع مثل الكيماويات والبلاستيك والمطاط والآلات إلى روسيا بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه استرليني (310 ملايين دولار).

وقالت إن حكومة المملكة المتحدة ستسن قانونا بشأن العقوبات الجديدة في الوقت المناسب.

وتتحرك بريطانيا بالتنسيق مع حلفائها الغربيين لمحاولة شل الاقتصاد الروسي كعقاب على غزو روسيا لأوكرانيا وقد فرضت بالفعل عقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة.

ووصفت روسيا، المُنتج الرئيسي للبلاتين والبلاديوم، الغزو الذي شنته في فبراير شباط بأنه “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى نزع سلاح جارتها و”تخليصها” من النازية.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن بضائع بأكثر من أربعة مليارات جنيه استرليني ستخضع لعقوبات الاستيراد والتصدير، مما “يلحق ضررا كبيرا بجهود بوتين الحربية”. وتمثل هذه الموجة الثالثة من العقوبات ضد روسيا منذ غزو أوكرانيا.

وقال سوناك في بيان “من خلال العمل عن كثب مع حلفائنا نستطيع وسوف نحبط طموحات بوتين”.

من جانب آخر تعهد زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، في اجتماعهم، الأحد، بفرض مزيد من العقوبات القاسية التي ستؤدي إلى “تكاليف باهظة” على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال زعماء مجموعة السبع، في بيان مشترك، إنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية “ويصعدون” حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلن البيت الأبيض، الأحد، أن “مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت بحظر أو الغاء تدريجي لواردات النفط الروسي”.

وذكرت الإدارة الأميركية في البيان أن هذا القرار “سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد بوتين، ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه”، ولكن من دون أن توضح ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا (رئيسة المجموعة لهذا العام) وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

وتواصل الرئيس الأميركي جو بايدن، مع نظرائه في مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الأحد، لمناقشة الحرب الروسية في أوكرانيا والإجراءات الجديدة لمعاقبة موسكو.

وأعلن البيت الأبيض في بيان الأحد، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على 3 من كبرى قنوات التلفزة الروسية، وستحرم كل الشركات الروسية من الاستفادة من الخدمات الاستشارية وتلك المتصلة بالمحاسبة التي توفرها الشركات الأميركية.