شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانيون يصوتون في 40 بلدا دعما للتغيير في بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ اللبنانيون في المهجر أمس، التصويت في أكثر من 40 دولة، وبحسب مصادر إعلامية، فإن اللبنانيين يدلون بأصواتهم سعيا منهم إلى التغيير والتصويت بكثافة للمرشحين من خارج المنظومة الحاكمة، والتي يسيطر عليها حزب الله والتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية ميشيل عون، ويتزعمه جبران باسيل، اللذين يحملهما اللبنانيون المسؤولية عن الخراب الذي حل بالبلد الذي كان درة الشرق حيث انتشر الفقر والفساد، ما دفع بأبنائه إلى الهجرة بحثا عن فرص العمل.

وبحسب مصادر لبنانية، فإن أكثر من 200 ألف لبناني في الخارج فقط يمكنهم التصويت لاختيار مرشحيهم، حيث تخشى قوى المعارضة والمستقلين التلاعب بالأصوات في مراكز الاقتراع بالسفارات التي يهيمن عليها التيار الوطني الحر، فهذه الانتخابات فرصة اللبنانيين للتغير وإحداث الفرق وإسقاط المنظومة الفاسدة، وتحرير لبنان من هيمنة حزب الله وسلاحه، وإنهاء الهيمنة الإيرانية، حيث تعالت الأصوات منذ انطلاق الثورة في 17 أكتوبر من عام 2019.

ويرى مراقبون أن أعدادا كبيرة من اللبنانيين المقيمين بالخارج سيصوتون لمرشحين من النشطاء والمستقلين الذين أفرزتهم الثورة عام 2019.

وفتحت صناديق الاقتراع عند الثالثة من بعد الظهر بتوقيت بيروت، في ثلاث دول في أمريكا اللاتينية وأربع ولايات أمريكية، وصندوق اقتراع واحد في مركز اقتراع واحد في كولومبيا، ومن المقرر أن يقترع فيه 273 ناخبا، على أن يقفل هذا الصندوق عند السادسة من فجر اليوم الإثنين بتوقيت بيروت.

وفي التوقيت عينه (أي عند الثالثة) فتح صندوقا اقتراع في مركزين في الإكوادور أمام 219 ناخبا، وسيقفلان عند السادسة من فجر اليوم.

وفي المكسيك حيث تم تسجيل 1242 ناخبا، فتحت 4 صناديق في 3 مراكز، على أن تقفل عند السادسة صباحا.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد فتحت 10 أقلام في 7 مراكز موزعة على 4 ولايات، هي: تكساس، ألاباما، إلينوي ومينيسوتا، حيث سيقترع 4016 ناخبا، على أن تستمر عملية الاقتراع حتى السادسة من فجر الإثنين بالتوقيت المحلي لبيروت.

فتحت عند الأولى من بعد الظهر بتوقيت بيروت، صناديق الاقتراع في البرازيل، حيث سجل 2861 ناخبا على اللوائح الانتخابية سيقترعون في 8 أقلام اقتراع موزعة على 4 مراكز، على أن تقفل هذه الصناديق عند الرابعة من فجر غد الإثنين بتوقيت بيروت.

وفي التوقيت عينه، فتحت ثلاثة صناديق اقتراع موزعة على مركزين في مدينتي هاليفاكس وفريدريكتون في كندا، حيث سيقترع 1018 ناخبا، لتُقفل بعدها الصناديق عند الرابعة من فجر الإثنين.

كما فتحت صناديق الاقتراع في فنزويلا عند الثانية من بعد الظهر بتوقيت بيروت، حيث سجل 991 ناخبا على اللوائح الانتخابية سيقترعون في 3 أقلام في مركز واحد، على أن تقفل هذه الصناديق عند الخامسة من فجر اليوم بتوقيت بيروت.

وفي التوقيت عينه (أي عند الثانية) فتح صندوق اقتراع واحد في جزر غوادلوب الفرنسية، حيث من المقرر أن يقترع 323 ناخبا، ليقفل بعدها الصندوق عند الخامسة فجرا.

وفي العاصمة الكندية أوتاوا وثلاث مقاطعات، هي: تورونتو، مونتريال، وندسور، فتح 66 قلم اقتراع موزعين على 6 مراكز، حيث سجل 24,258 ناخبا، وتقفل هذه الصناديق عند الخامسة فجرا.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، ففتح 44 صندوق اقتراع موزعين على 16 مركزا في 11 ولاية أمريكية، على أن تقفل هذه الصناديق عند الخامسة فجرا.