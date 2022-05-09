شكرا لقرائتكم خبر عن قادة آسيا المنتخبون يسعون للاستمرار بالسلطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «آسيا تايمز» إن القادة المنتخبين في الديمقراطيات الآسيوية، من إندونيسيا إلى فيتنام إلى كوريا الجنوبية، يدرسون طرقا لإطالة أمد بقائهم في السلطة.

وبحسب مقال لـ «ديفيد هت»، سعى جوكو ويدودو مؤخرا إلى تخفيف التكهنات بأنه قد يحاول تعديل الدستور للحصول على فترة ولاية ثالثة كرئيس لإندونيسيا عندما تنتهي ولايته الثانية في عام 2024.

وتابع: على مدى عدة أشهر، أوصى كبار المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات السياسية بإجراء تغيير دستوري لإزالة قيد الولايتين للرؤساء، والذي كان ساريا منذ عام 1998.

ومضى يقول: زعم الوزير المنسق لوهوت بنسار باندجيتان، أن الجمهور الإندونيسي يؤيد ذلك، رغم أن العديد من استطلاعات الرأي أظهر خلاف ذلك. وأضاف: لكن في اجتماع لمجلس الوزراء قيل إن ويدودو حاول وضع حد للشائعات المتداولة بين الناس بأن الحكومة تحاول تأجيل الانتخابات أو التكهنات حول تمديد ولاية الرئيس أو فترة ثالثة مرتبطة به. قال إن حكومته وافقت على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في 14 فبراير 2024، كما هو مقرر، رغم أنه لم يكن واضحا بشأن ما إذا كان الحديث عن تغيير حدود الرئاسة بفترتين في البلاد قد تم تأجيله أيضا. واستطرد: قبل عام 2021، كان هناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان رودريغو دوتيرتي، رئيس الفلبين، المقيد بفترة ولاية واحدة مدتها 6 سنوات، سيحاول تعديل الدستور للسماح له بالترشح لإعادة انتخابه، لكن هذا لم يتحقق. وأردف: في يناير الماضي، قدم النائب أوريليو غونزاليس جونيور التماسا لتعديل حدود الولايات الدستورية، والتي تمنح أعضاء مجلس الشيوخ فترتين مدتهما 6 سنوات، والنواب 3 فترات مدتها 3 سنوات.