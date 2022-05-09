شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني: سندخل صنعاء ونستأصل الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد قائد اللواء 203 ميكا قائد جبهة صرواح، العميد الركن هلال القامص، أن الصف الجمهوري توحد ضد الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران، إذ تعيش عصابة الكهنوت حالة من الذعر والرعب خوفا من مواجهة الطوفان الجمهوري القادم، وشدد على «إن لم تجنح الميليشيا للسلام فإن طوفانا هادرا من كل أنحاء اليمن سينطلق يستأصل الإرهاب الحوثي الإجرامي من جذوره، ويحرر كل شبر من أرض الوطن الغالي وستنفجر في وجوههم أكثر من محافظة يمنية».

وأضاف العميد القامص، أن العصابة الحوثية ‌تدرك أكثر من غيرها بأنها إلى زوال وستنتهي مسيرتها ومشروعها في أقرب وقت، وأكد في تصريح لـ«سبتمبر نت» صحيفة الجيش الوطني، أن صنعاء التي دخلتها ميليشيا الحوثيين الإرهابية، كاللصوص في جنح الليل، سيخرجون منها كما دخلوها، وستعود صنعاء جمهورية.

من جانبها، حذرت الحكومة اليمنية، من الانجرار خلف الأخبار والإشاعات التي تنشرها مواقع وصفحات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، معمر الأرياني: «إن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كثفت نشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائلها الإعلامية والمواقع الصفراء التابعة لها في محاولة بائسة لخلط الأوراق، وخلق الفتنة بين المكونات السياسية والوطنية، بعد التئامها التاريخي في المشاورات اليمنية-اليمنية بالرياض، وتحت سقف مجلس القيادة الرئاسي»‏.