شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في اشتباكات بولاية وسط السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص بينهم شرطي حتفهم، وأصيب نحو سبعة آخرين إثر اشتباكات قبلية دامية بولاية سنار وسط السودان.

وبرزت في ولايات سنار والجزيرة مؤخرا نزاعات بين السكان والعمال الزراعيين الذين يقيمون فيما يعرف بـ«الكنابي»، وهي مساكن عشوائية تقام في أطراف قنوات الري، وينشب الصراع في العادة حول ملكية الأرض.

ونقل موقع «سودان تريبيون» عن الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي جعفر محمدين، القول إن مجموعة تتبع لقبيلة كنانة في منطقة «الدبكر» القريبة من مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار، هاجمت حيا تقطنه قبيلة القمر، بسبب ادعائهم ملكية الأرض التي يقيمون عليها.

وأفاد بأن «الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي، وإصابة نحو سبعة آخرين بعضهم في حالة خطيرة، وجرى إسعافهم للعاصمة الخرطوم».

وأوضح أن خلفية الأحداث تعود إلى نزاع قديم نشب بين سكان المنطقة قبل نحو ستة أشهر تسبب في إحراق أجزاء واسعة من الدبكر.