شكرا لقرائتكم خبر عن صحف خامنئي تختلف حول استقالة الرئيس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختلفت صحيفتان إيرانيتان تابعتان للمرشد الإيراني خامنئي حول استقالة الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي وصل إلى الرئاسة بدعم من خامنئي نفسه، إذ تؤكد وسائل إعلام إيرانية أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في ظل حكومة رئيسي بات كارثيا، واحتجاجات الإيرانيين لا تهدأ، خاصة مع ارتفاع الأسعار وفقدان الخبز الذي بات الحصول عليه صعبا بالتزامن مع الحديث عن رفع الدعم عن هذه المادة التي تسد رمق الناس.

وبعد أنباء متضاربة حول الخبز ورفع الدعم عنه، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، إن هذا المشروع سينفذ في عدة محافظات، كما قال عضو في البرلمان إن الحصة المخصصة لكل مواطن هي 250 غراما من الخبز في اليوم.

وبعد مطالبة رئيس تحرير جريدة «جمهوري إسلامي»، مسيح مهاجري، باستقالة إبراهيم رئيسي، وصفته صحيفة «كيهان» أنه «يبرر سياسات روحاني الهدامة»، ووصفت كتابات مهاجري بـ«السخيفة والمبتذلة»، بحسب ما نقل موقع إيران إنترناشيونال.

وكان مهاجري قد كتب في عدد 7 مايو من الصحيفة: «لم يرتفع سعر الخبز حتى خلال الحرب ضد العراق».

وكتب مخاطبا رئيسي: «لا تنخدع بدعاية وسائل الإعلام التابعة للدولة التي تعتبر المنتقدين معادين للثورة ومحسوبين على الولايات المتحدة والصهيونية».

وفي نهاية مقاله، طالب رئيس تحرير جريدة «جمهوري إسلامي» باستقالة رئيسي، وأكد: «الآن وقد اتضح أنه لا يمكنك حل المشاكل، تنحَ بشجاعة واترك العمل لأصحاب المهارة لإنقاذ الشعب والبلد من هذه الدوامة الخطيرة».

لكن صحيفة «كيهان»، ردت على هذا المقال، وهاجمت حكومة حسن روحاني بشدة، وكتبت في عددها الصادر أمس الأحد، أن رئيس تحرير جريدة «جمهوري إسلامي» كان قد «أدار وجهه في اتجاه آخر خلال فترة حكومة روحاني»، وبدلا من مساءلة المسؤولين كان «يثني عليهم، أو يتلعثم في انتقادهم».

وأكدت كيهان أن مسيح مهاجري نفسه «يجب أولا وقبل كل شيء أن يعتذر للجمهور وللنظام، بسبب تحليلاته السامة التي أصابت اقتصاد البلاد والشعب».

وصحف «كيهان» و«جمهوري إسلامي» و«إطلاعات» تتبع المرشد الإيراني.