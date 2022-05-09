شكرا لقرائتكم خبر عن هيام الطباخ نائبة التنسيقية تمثل النواب بـ"عمومية الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الكويت الشقيقة، صباح السبت، لحضور الملتقى الكشفى العربى، الذى بدأ اليوم، بجدول أعمال ممتلئ يمتد لنهاية الأسبوع الحالى، وتتخلله لقاءات رسمية للوفود المشاركة.

وشهدت الطباخ أعمال الجمعية العمومية ال ١٤ للاتحاد الكشفى للبرلمانيين العرب، وانطلاق الملتقى الكشفى للشباب "تمكين" من المعهد العربى للتخطيط، الذى يتضمن ورش عمل تدريبية فى آليات التمكين المجتمعى للشباب والمرأة والتنمية المستدامة والعمل التطوعى والمسئولية المجتمعية.

ووجهت الطباخ خالص تهانيها للقيادة السياسية والبرلمان المصرى لحصول مصر على منصب أمين سر اتحاد الكشفيين العرب، ممثلا فى النائب السعيد عمارة، معربة عن خالص تقديرها للوفد المصرى المشارك وللوفود العربية جمعاء.