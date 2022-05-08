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زيلينسكي: مقتل نحو 60 في ضربة روسية لمدرسة بشرق أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد إن نحو 60 شخصا كانوا يحتمون بمدرسة بقرية بيلوهوريفكا بشرق روسيا قتلوا في قصف روسي.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "نتيجة ضربة روسية لبيلوهوريفكا في منطقة لوجانسك، قتل حوالي 60 شخصا من المدنيين الذين اختبأوا في المدرسة، اتقاء للقصف".

في وقت سابق، قال حاكم منطقة لوجانسك إن حوالي 90 شخصا كانوا يحتمون بالمدرسة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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